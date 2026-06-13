Прокуратурата отстрани директора на горското в Костенец
По искане на Районна прокуратура - Ихтиман е отстранен от длъжност директорът на Държавно горско стопанство гр.Костенец – Васил Младенов. Спрямо него...
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По искане на Районна прокуратура - Ихтиман е отстранен от длъжност директорът на Държавно горско стопанство гр.Костенец – Васил Младенов. Спрямо него...