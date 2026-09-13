Васил Маринов: Ще има уволнения за случая "Лясковец"
София. "Не само, че ще има оставки в Областната дирекция на МВР - Велико Търново. След приключване на проверката на 3 април ще има и уволнени". Това о...
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София. "Не само, че ще има оставки в Областната дирекция на МВР - Велико Търново. След приключване на проверката на 3 април ще има и уволнени". Това о...
София. Има тенденция за намаляване на нелегално влезлите в България през българо-турската граница имигранти. Това каза зам.-министърът на вътрешните...
Само 16 бежанци са минали границата ни вчера
Издръжката от 1084 лв. е прогнозна, обясни зам. вътрешният министър Васил Маринов
София. Гръцкото обединение "Актор-Хелектор" АД ще строи завода за боклук в София. Върховният административен съд потвърди решението на Столична община...
3860 сирийци има в момента в България, по данни на МВР
София. Част от 600-те места, които ще бъдат предоставени за бежанци у нас, ще са в общински сгради. За това е информирал депутати зам. вътрешният мини...
София. След закриването на Сигнално-охранителната дейност (СОД) вътрешното министерство ще търси начин да се „освободи" и от фирмите си, съобщи зам.-м...