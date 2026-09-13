Лучано: Ако няма ДПС, няма държава
Никой не е водил разговор с мен за поста спортен министър, каза Васил Иванов
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Никой не е водил разговор с мен за поста спортен министър, каза Васил Иванов
Той е осъден да плати 5 хил. лева обезщетение на журналиста от Нова Васил Иванов
За неговия бизнес работят не само служителите в общината, но и тези в общинската болница
Преди години точно те ме оплюха заедно с приятелката си – тогавашната шефка на новините Дарина Сарелска
Изключителният художник е представен в Колекция Борис Бекяров в Двореца
Черно-бели фантазии и лирична живопис на феноменалния автор представя колекция Борис Бекяров в Двореца
Трима са кандидатите за президент
- Г-н Иванов, защо решихте да се включите в надпреварата за председател на Българския олимпийски комитет? - Това го решават хората от спорта, ко...