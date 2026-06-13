Варуфакис: Стойте далеч от еврото, ползите са по-малко от загубите
Кристалина Георгиева е преследвана и демонизирана, защото има нова студена война между САЩ и Китай, каза бившияг финансов министър на Гърция
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Кристалина Георгиева е преследвана и демонизирана, защото има нова студена война между САЩ и Китай, каза бившияг финансов министър на Гърция
Бившият гръцки финансов министър Янис Варуфакис взе участие в демонстрация в Париж срещу оспорвани текстове за реформа на трудовото законодателство, с...
Словесна война избухна в Гърция, където преди броени дни премиерът Алексис Ципрас подаде оставка и където се чакат избори наесен. Бившият финансов мин...
24-ма депутати от партия "Нова Демокрация" изпратиха официално писмо до премиера Алексис Ципрас с искане за обяснения на плановете на бившия финансов...
Ще напусне ли Гърция еврозоната, или Атина и Брюксел ще намерят компромис в последния момент? В голяма степен изходът от кризата, в която затъна южнат...
Финансовият министър ще подаде оставка, ако гърците кажат "да" на кредиторите Гръцкото правителство продължи с предизвикателния си тон, въпреки непла...
Германският канцлер Ангела Меркел държи ключа за излизане от кризата в Гърция. Това мнение изрази гръцкият министър на финансите Янис Варуфакис пред "...
Гръцкият министър на финансите Янис Варуфакис има подкрепата на премиера Алексис Ципрас и ще участва в следващата среща на министрите на финансите от...
Жени въздишат по чара му, сравняват го с Брус Уилис Финансовият министър на Гърция е уверен и не обича компромисите Гръцкият финансов министър Янис...
Атина няма нужда от трети спасителен пакет, обяви Варуфакис Гърция продължи до юни процедурите за приватизация на пристанищата в Пирея и Солун, както...