Всичко за Варуфакис

Следете всички новини, анализи и коментари за Варуфакис. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Свят
Разгадаха Варуфакис

Разгадаха Варуфакис

Жени въздишат по чара му, сравняват го с Брус Уилис Финансовият министър на Гърция е уверен и не обича компромисите Гръцкият финансов министър Янис...

20 март | 23:05
0 коментара
59541