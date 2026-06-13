След ужасяващите разкрития за интерната във Варненци: Купуват нови мебели
На 24 юли екипът на омбудсмана е извършил внезапна проверка на интерната
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На 24 юли екипът на омбудсмана е извършил внезапна проверка на интерната
Велислава Делчева сезира Сарафов и министри, иска закриване на дома във Варненци
Спечелени са 4 медала в дисциплината
Срещата започва в 17 часа пред хотел "Черно море"
Истинска пролет изненада варненци преди Коледа. Ден преди посрещането на Бъдни вечер температурите в града достигнаха 15,8 градуса, предаде Нова телев...
Банскалия се размина само с условна присъда за нападение с нож срещу двама сервитьори в механа в курортния град. 40-годишният Благовест Стоилов сключи...
Бих работила с партии, но без задкулисни договорки, казва независимият кандидат за кмет проф. Анелия Клисарова Проф. Анелия Клисарова, или както всич...
Прословутият боен дух на банскалии прати двама варненци в болницата в Разлог с прободни рани. Сигнал за пострадали лица в резултат на физическа самора...