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Варненци на плаж преди Коледа

Варненци на плаж преди Коледа

Истинска пролет изненада варненци преди Коледа. Ден преди посрещането на Бъдни вечер температурите в града достигнаха 15,8 градуса, предаде Нова телев...

23 декември | 16:25
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