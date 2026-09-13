България с 18 атлети на Балканиадата в Истанбул
България ще бъде представена с 18 атлети на Балканиадата в Истанбул (21 февруари). Шампионатът се организира от Асоциацията на балканските атлетически...
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България ще бъде представена с 18 атлети на Балканиадата в Истанбул (21 февруари). Шампионатът се организира от Асоциацията на балканските атлетически...
Националката Ваня Стамболова спечели 3 златни медала от държавния шампионат в зала в Добрич. Състезателката на Георги Димитров триумфира на 400 м, 800...
Добрич. Една от най-добрите атлетки на България бе наградена за най-качествен резултат в 46-ото издание на турнир "Академик". Ваня постигна 58.54 на 4...
Цюрих. Ваня Стамболова влезе в историята на българската атлетите, като първата с три финала в различни дисциплини на европейско първенство. Преди малк...
Рига. Три победи имат до момента българските атлети в първия ден на Европейското отборно първенство - II лига в Рига. Водещата българска спринтьорка И...
Москва. Жури д'Апел на световното в Москва отмени дисквалификацията на Ваня Стамболова от полуфинала на 400 м с препятствия. След състезанието на 13...
Москва. Късметът на Ваня Стамболова свърши на полуфинала на световтното първенство в Москва тази вечер. Варненката бе дисквалифицирана минути след кр...
Москва. Минути след като щастливо се класира директно за полуфинала на 400 м с пр., Ваня Стамболова дойде с усмивка при българските журналисти. Еврош...
Москва. За първи път от години Ваня Стамболова имаше късмет по време на участието си на голямо първенство. Варненката завърши четвърта в първа серия с...
Стара Загора. Лекуващата контузия Ваня Стамболова спечели първото място на 400 м с пр. от 66-ата Балканиада в Стара Загора с 56,21 сек. За варненката...
Еврошампионката на 400 м от Гьотеборг 2006 Ваня Стамболова се завръща на пистата в неделя. Лекуващата контузия атлетка ще е част от националния тим за...
Правец. С неочакван финал завърши европейската шампиона за 2006 година Ваня Стамболова на Държавното първенство по лека атлетика в Правец. Тя взе втор...
Монтрьо. Националката по лека атлетика Ваня Стамболова откри летния сезон с второ място на 400 м с препятствия на силния турнир в Монтрьо. Българката...