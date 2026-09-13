Всичко за Валентина Маринова

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Губим 22 млн. за рибарство

Губим 22 млн. за рибарство

София. България може да загуби около 22 млн. лв. заради изоставане по оперативна програма "Рибарство". Досега са договорени 87% от всички пари, но едв...

17 август | 21:00
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