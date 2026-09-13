Маринова: Ще убедим бизнеса да ползва кадри от гимназиите
Русе. Министерството на земеделието ще мотивира бизнеса да ползва кадри от средните професионални гимназии. Това заяви зам.-министърът на земеделието...
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Русе. Министерството на земеделието ще мотивира бизнеса да ползва кадри от средните професионални гимназии. Това заяви зам.-министърът на земеделието...
София. Към момента на територията на страната са констатирани 190 пожара, което е почти пет тъпи по-малко от същия период за миналата година и като бр...
София. България може да загуби около 22 млн. лв. заради изоставане по оперативна програма "Рибарство". Досега са договорени 87% от всички пари, но едв...
с. Ярлово. Зам.-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова откри ловния сезон в ловното поле на село Ярлово на територията на лов...
Нов регламент ще гарантира законно добита дървесината във всеки продукт, казва зам.-министърът на земеделието Валентина Маринова
Пловдив. "Необходимо е да наваксаме изоставането в Оперативна програма "Рибарство" със съвместни усилия между Министерство на земеделието и храните, У...