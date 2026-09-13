Стар седесар свали маската на Нинова. Агент на кого е?
Пост на Валентин Василев се предава като топъл хляб в мрежата
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Пост на Валентин Василев се предава като топъл хляб в мрежата
Кметът на Разград доктор Валентин Василев замина за побратимения с лудогорския център унгарски град Сомбатхей, където ще присъства на историческия...
125 зрелостници от Разград получиха Кристален плакет за постигнати високи успехи в училище. Абитуриентите, възпитаници на 6 средни училища в града,...
Валентин Василев В последните години темата за енергийната ефективност стана модерна. Създава се впечатление, че сега по този въпрос се работи така...
Общинският съвет бламира кмета след петчасови дебати След петчасови дебати в препълнената с граждани и футболни фенове заседателна зала на общинск...
Община Разград се гордее, че футболният клуб "Лудогорец" функционира на наша територия и ние сме отворени за сътрудничество в рамките на закона. В из...
Всички новоизбрани общински съвети в Разградска област ще се съберат на първите си сесии до края на седмицата. Със заповед но областния управител Гали...
Защо депутат от управляваща партия, работил цял мандат като областен управител, се впуска в битката за кмет на Разград? Този въпрос може да си задават...
Кандидатът за кмет на Разград д-р Валентин Василев се срещна с пенсионери от Клуба на пенсионирания учител в Разград. Членовете на клуба му благодарих...
Разград. Сферите, които най-силно усещат на гърба си срива в икономиката, намаляването на средствата – особено на публичните - са спорта и културата....
София. Валентин Василев е един от създателите на СДС и дългогодишен народен представител. Бил е министър в кабинетите на Филип Димитров и Иван Костов....
Винету дава кураж на гербера Василев, Йотова не сваля гривна от майка си, костенурка в чантата на Таня Буруджиева, Пламен Нунев пътува със стихове