Борисов изказа съболезнования за Валентин Касабов
Той почина след дълга битка и усложнения от COVID-19
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Той почина след дълга битка и усложнения от COVID-19
Апартаментите са предизборни клевети, да не жертва най-верните си хора, казва депутатът
Подкрепям желанието на Валери Симеонов да оглави листата за евровота. Това заявява в своя позиция лидерът на ПП "Атака" Волен Сидеров...
Валентин Касабов сравни Радев с Чаушеску
Валентин Касабов ненавижда клишетата и фалша. Готов е да се бие до последна капка кръв, за да защити позицията си и правото на избор. Болезненото му ч...