Магомед Рамазанов с гръмки думи за Валентин Йорданов
Имаме сходни съдби, заяви олимпийският медалист
Следете всички новини, анализи и коментари за Валентин Йорданов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Имаме сходни съдби, заяви олимпийският медалист
Йорданов и Красен Кралев разговаряха в конната база в село Сандрово навръх Тодоровден
Изхвърлиха палачите на Борислав Новачков България вече може да се похвали с медали от световното първенство по борба в Лас Вегас. Те обаче не са прит...
Президентът на Българската федерация по борба Валентин Йорданов се включи в партито на борците в град Бойзи, столицата на щата Айдахао (САЩ). Национал...
Кърджали посрещна петима големи спортисти, прославили името на България на европейски, световни и олимпийски състезания. Председателят на Българската...
Младен Михалев влезе в новата управа на борбата Валентин Йорданов записа изключителна победа. Легендарният спортист беше преизбран за шеф на федераци...
Валентин Йорданов бе преизбран за президент на Българската федерация по борба. Това се случи по време на проведеното по-рано днес Отчетно-изборно събр...
Разказваха ми вицове преди титлата в Атланта, спомня си Вальо Йорданов Валентин Йорданов е един от най-титулуваните ни борци. Той е 7 пъти световен и...
София. Управителният съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба) блокира с пълно единодушие желанието на Валентин Йорданов да напусне шефския п...
София. "Ако Валентин Йорданов не е президент, българската борба ще загуби", сподели световният и европейски шампион Иво Ангелов. Наскоро стана ясно, ч...
Москва. Предложение на Валентин Йорданов промените в правилата на борбата да влязат в сила още за световното в Будапеща през септември се прие с взрив...