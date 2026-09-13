Карлово спечели делото за Червената джамия
Мюфтийството не е предоставило нито един документ, доказващ собствеността му върху терен от около 500 кв.м на централния площад в Карлово и загуби пър...
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Мюфтийството не е предоставило нито един документ, доказващ собствеността му върху терен от около 500 кв.м на централния площад в Карлово и загуби пър...
София. Окръжният съд в Кърджали отхвърли като неоснователен предявения иск от Мюсюлманското изповедание за земята и сградата на Регионалния историчес...
Пловдив. Пловдивският окръжен съд спря делото за т.нар. "вакъфски имоти" по настояване на адвокатите на Главно мюфтийство, информира БГНЕС. Мюсюлман...
Стара Загора. "ВМРО-БНД ще брани с всички възаможни средства незаконните посегателства върху българските имоти, които могат да отворят готвените проме...
София. Главно мюфтийство е завело 52 дела за 83 вакъфски имоти, от които 13 джамии за периода от 2011 г. до края на миналата година. Това съобщават з...
Турция няма никакви претенции към България за каквито и да е недвижими имоти. Това се посочва в изявление на посолството на южната ни съседка по повод...
София. Официално искане за стопанисване на вакъфските имоти, от турска страна, няма, каза пред БНТ вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Зл...
София. Въпросът със собствеността на отоманските паметници е уреден преди повече от век, но ако иска, турската държава може да помага финансово за рес...