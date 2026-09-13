Българин взриви Острова. Страшна измама
Таньо Данчев ужили британските данъкоплатци с 2,2 милиона паунда
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Таньо Данчев ужили британските данъкоплатци с 2,2 милиона паунда
Осъдиха я условно
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Не успяла да си ги върне
Парите са проиграни на онлайн залози
Източиха имeнa, дaти нa рaждaнe, aдрecи, тeлeфoнни нoмeрa, coциaлнoocигуритeлни нoмeрa
Ток, парно и вода рязко нагоре
Прехвърляла пари в сметка на мъжа си
Мъж бил ужилен между 200 и 300 пъти, а жена имала между 150 и 200 ужилвания
Този човек е на свобода и може да се опита да ужили банка
София. Таксиметров шофьор почина след ужилване от пчела в колата си в столицата. Той пътувал с клиент за ж.к. "Толстой", когато пчела в автомобила го...
Лекари признаха, че тази година осите жилят повече
Благоевград. 15-годишната Малина Ш. от община Симитли е приета по спешност в реанимация на благоевградската държавна болница, след като е ужилена от п...
Аризона. Катерач нажителн жестоко от пчели, бе намерен мъртъв в щата Аризона. Най-вероятно мъжът обезпокоил гнездото на насекомите докато забивал скоб...