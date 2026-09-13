Узаконяването на ромските постройки в Гърмен не мина
Прокуратурата да провери как частна земеделска земя е станала общинска, призова кметът на с. Марчево Няма да се узаконяват незаконните ромски построй...
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Прокуратурата да провери как частна земеделска земя е станала общинска, призова кметът на с. Марчево Няма да се узаконяват незаконните ромски построй...
Община Благоевград алармира гражданите, че наближава крайният срок, в който те могат да подадат документи за узаконяване на незаконни строежи. Изискв...
Благоевград. Официално бе подписан и връчен първият акт за узаконяване на вилна постройка в община Благоевград, вдигната в нарушение на закона. Преп...
Благоевград. Десетки вили над Благоевград трябва да бъдат узаконени до 26 ноември тази година. Това е крайният срок за приключване на процедурите. В п...
Благоевград. 23 парцела общинска земя ще продаде община Гърмен на жители на ромския квартал "Кремиковци" в землището на село Марчево. Бъдещите собстве...
Благоевград. Продължават усилията на община Благоевград за трайно разрешаване на проблема с незаконно изградените постройки. След успешната кампания п...
Благоевград. Община Благоевград зарадва над 20 семейства от благоевградския квартал „Освобождение" за Великден. В последния работен ден на тази седмиц...
Благоевград. Нови 4 сгради в благоевградския квартал „Освобождение" ще бъдат узаконени до края на този месец. С тях общият брой на издадените актове о...
Благоевград. 120 жители на Благоевград ще посрещнат най-после Коледа спокойно в уютните и узаконените си домове. Те се сдобиха с удостоверения от общи...
Благоевград. 400 жители на община Благоевград подадоха заявления за узаконяване на незаконни сгради. Крайният срок изтече на 26 ноември. Само в послед...
София. Министърът на инвестиционното проектиране Иван Данов е готов да удължи с още една година срока за узаконяване на незаконни строежи, съобщи medi...
Благоевград. 280 заявления за узаконяване на незаконни постройки в квартал „Освобождение" са подадени в община Благоевград. Крайният срок изтича във...
Павлова: Мораториумът отваря вратички за узаконяване на какво ли не