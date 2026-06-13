НЕК няма да иска скок на тока
Националната електрическа компания (НЕК) няма да поиска увеличение на цената на тока, който продава. Това каза изпълнителният директор на НЕК Петър Ил...
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Националната електрическа компания (НЕК) няма да поиска увеличение на цената на тока, който продава. Това каза изпълнителният директор на НЕК Петър Ил...