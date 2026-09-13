Обсъдиха общия устройствен план на община Черноочене
Обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план /ОУПО/ на общината се състоя днес в залата на Народно читалище „Пробуда 1952" в село Черноочен...
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Обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план /ОУПО/ на общината се състоя днес в залата на Народно читалище „Пробуда 1952" в село Черноочен...
Скоро Жеравна няма да е архитектурен резерват. Местни жители алармираха, че искат да застроятнеговия вход, съобщава Нова тв. По сега действащия подро...
В курорта Банско се проведе обществено обсъждане на проекта на Общия устройствен план и екологичната оценка към него. Присъстваха архитектите и инжене...
Обществено обсъждане на проекта за Общ устройствен план ще се проведе днес в община Банско. Жителите на курорта ще могат да изразят мнението си от 14:...
Банско. Общинският съвет в Банско ще обсъжда важни въпроси на сесията си в четвъртък, 19 юни. Редовното заседание на местния парламент ще се проведе в...
Банско. На свое заседание общинският съвет в Банско упълномощи кмета Георги Икономов да представи кокретни предложения за промяна на Плана за управлен...
София. С цел да се подобри работата на Агенция "Митници" е приет нов устройствен правилник за работа на ведомството. С промените трябва да се повиши е...
София. Министерски съвет прие нови устройствени правилници на министерствата на земеделието и храните, на икономиката и енергетиката и на външните раб...
Банско. Предложението на кмета на община Банско Георги Икономов за обособяване на курортни селищни образувания беше внесено в общинския съвет. Това е...
Разтурят "Маймунарника", свалят тротоарната такса