Потомка на Захари Зограф реди картини в "България"
"Усещане за общност" е мотото на изложбата на Красимира Михайлова и Валентин Савчев. В картини и малки пластики, нестандартно, но силно въздействащо...
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"Усещане за общност" е мотото на изложбата на Красимира Михайлова и Валентин Савчев. В картини и малки пластики, нестандартно, но силно въздействащо...