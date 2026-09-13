Пловдив ликува. Болницата получи нещо, което чака от години
Какво представлява той
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Какво представлява той
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Канадци изобретиха уникалното устройство
Ирина Самойлова е разработила преносима „къпалня“
Стара Загора. Много полезен коледен подарък направи общинската организация на ГЕРБ на клуба на сляпо-глухите в старозагорското с. Богомилово в навечер...
Сигурно често сте попадали в следната ситуация - карате извън града, а пред вас пълзи камион или автобус. И не стига, че не ви дава да поддържате добр...
Вашингтон. През лятото бившият сътрудник на ЦРУ Едуард Сноудън разсекрети данни за дейността на американските тайни служби. Стана ясно, че Агенцията з...
Стара Загора. Заралия е патентовал уред за производство на по-евтин и екологично чист ток без енергоизточници. Първоизточник е самата ел. енергия, уре...