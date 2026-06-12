Правят „Университет на третата възраст" в Хасково
Хасково. Хасково може да стане единственият у нас град с „Университет на третата възраст" Идеята е на министъра на образованието проф. Тодор Танев. В...
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Хасково. Хасково може да стане единственият у нас град с „Университет на третата възраст" Идеята е на министъра на образованието проф. Тодор Танев. В...