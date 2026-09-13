Тракийски университет превръща Стара Загора в университетска столица на спорта
Национална универсиада 2024 тази година събира близо 1600 студенти от 24 университета
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Национална универсиада 2024 тази година събира близо 1600 студенти от 24 университета
The Brand New Heavies идват за концерт на 24 януари
Първият им концерт с Лука Крюисберг е на 11 октомври в „Универсиада“
Шестата подред гала вечер на професионалните бойни изкуства на агенция PROFIGHT ше е на 7 октомври в столичната зала „Универсиада". Програмата предвиж...
Красивата наследница на фронтмена на "Мегадет" Дейв Мъстейн - Електра, идва с баща си и бандата му за шоуто им на 7 юли в зала "Универсиада". Едва 18-...
Удо Диркшнайдер ще изпълни мегахитовете на "Аксепт"
Даниел Асенов
Мъж е застрелян около зала "Универсиада" в София днес следобед, информира БНР. Убиецът вече е задържан. По непотвърдена информация става дума за скан...
Machine Head ще забият в България на 24 септември. Новината бе потвърдена на официалния сайт на групата. Концертът ще се състои в столичната зала „Ун...
Белгийката гостува в София с новия си албум Концертът на талантливата белгийка Selah Sue се мести в столичната зала „Универсиада" поради наложени нов...
Председателят на БОК Стефка Костадинова бе сред гостите на първата галавечер на АИБА Про Боксинг в кат. до 81 кг в зала "Универсиада". Близо 1000 зри...
Втората Национална лятна Универсиада бе открита с официална церемония. Спортното мероприятие за студенти тази година се провежда в Санаторно-оздравите...
Мартин Иванов спечели първия медал по самбо за България в 27-та лятна Универсиада 2013 в Казан. В първата среща при самбото в категория 68 кг. Иванов...