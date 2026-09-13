Голямо признание за проф. Казимир Попконстантинов
Кметът на Созопол Тихомир Янакиев също отличи проф. Попконстантинов с най-високото звание - Почетния ключ на града
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Кметът на Созопол Тихомир Янакиев също отличи проф. Попконстантинов с най-високото звание - Почетния ключ на града
Скулпторът бе в Париж специално за церемонията по награждаването на певицата
Новите маршрути - байкове, панорамни площадки и хобитски къщи
Дуалното образование влиза и в туристическия сектор
"Стандарт" и Общество "Културно наследство" са партньори на събитието
Студенти работят в лаборатория по изкуствен интелект и виртуална реалност
За мен "Стандарт" е еталон за журналистика!
Университетът подписа меморандум с министъра на електронното управление
Проявата беше ръководена от проф. Стоян Денчев, председател на Общото събрание на УниБИТ
От университета изтъкват патриотичната инициатива на „Стандарт” - „Да учим в България е престижно"!
Студенти, докторанти и преподаватели почитат 300 години от рождението му
За последните 10 г. се превърна в най-търсеното висше училище в страната
Уникалното висше училище отбелязва 1 ноември с научна конференция с международно участие
Писателят откри академичната учебна година в УниБИТ
Моделът ще се предостави безплатно на община Благоевград
"Бъдещето на България е вашето бъдеще, млади хора!”
Церемонията се състоя на открито пред Народната библиотека
Една от големите зали в университета ще носи името на проф. Драгомир Паргов
Студентите ще имат онлайн достъп до лабораторията и ще могат да се обучават дистанционно
Варненският свободен университет прави проект за най-старото злато