Златният Apple Watch излиза поне $10 000
Батерията на "умния" часовник издържа до 18 часа, твърдят от компанията В понеделник технологичният гигант Apple показа за втори дългоочаквания си "у...
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Батерията на "умния" часовник издържа до 18 часа, твърдят от компанията В понеделник технологичният гигант Apple показа за втори дългоочаквания си "у...
Сеул. С цел да изпревари конкуренцията, Samsung ще открие новия сезон с няколко големи иновации. Една от тях ще бъде умният часовник на компанията, ко...
Компания Sony показа във вторник часовника си SmartWatch 2 със сензорен екран. Той работи под операционната система Android. Новият "умен" часовник за...