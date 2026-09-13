Краят на една ера! Ули Хьонес приключва с Байерн
Новината твърди вестник "Билд"
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Новината твърди вестник "Билд"
Ули Хьонес излезе от затвора, а духов оркестър го посрещна у дома
Заплашиха Хьонес с изнасилване в затвора, разкри "Билд". Според изданието неизвестен е изпратил писмо до дома на бившия президент на "Байерн" с нападк...
Бившият шеф на "Байерн" реши да се разкърши в оставащите му дни на свобода. Осъденият за укриване на 3,5 млн. евро данъци посети партито на баварците...
Бившият шеф на "Байерн", който бе осъден на 3,5 г. зад решетките ще лежи в затвор заедно с убийци и педофили. Както предположи "Билд" занданът е този...
Ули ще пере дрехи и готви по 8 часа на ден
Мюнхен. Ули Хьонес отказа да обжалва обявената в четвъртък присъда от 3 години и половина затвор за укриване на данъци. По този начин Хьонес прие реше...
Халф шокира "Байерн", иска да ходи в Англия
Мюнхен. Съдебният процес срещу президента на Байерн Мюнхен Ули Хьонес ще започне през март 2014 година. Той ще отговаря обвиненията, че е укрил данъци...
Мюнхен. Ули Хьонес е на път да удари в земята и чичо Скрудж. Президентът на "Байерн" е скътал за черни дни в швейцарски банки около 405 млн. евро, ра...
Мюнхен. Президентът на "Байерн" Ули Хьонес е най-актуалната личност в Германия, отчетоха всички издания. Според "Фокус" и "Еспрес" той е задминал по р...