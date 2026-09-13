Румънци напълниха Слънчев бряг, украинки решиха проблемите по морето
Няма отказани резервации по морето заради лошото време
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Няма отказани резервации по морето заради лошото време
Любов по време на война
Група украинки стартираха патриотична кампания под надслов "Не давай на руснак", която веднага бе възприета като бойкот на сексуална основа, макар те...