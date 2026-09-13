Новата мода! Привърженици на Тръмп си превързаха ушите (ВИДЕО)
Тръмп беше ранен с куршум в дясното ухо при опит за убийството му по време на предизборен митинг
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Тръмп беше ранен с куршум в дясното ухо при опит за убийството му по време на предизборен митинг
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Мъж отхапа ухото на друг, защото ухажвал приятелката му. Инцидентът е станал през уикенда в град Мадан. 29-годишният Р. К. първо набил конкурента си п...
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