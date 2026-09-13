Левски направи 0:0 при дебюта на Райнов
Руският Уфа не се даде в извънредната контрола със "сините"
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Руският Уфа не се даде в извънредната контрола със "сините"
В Левски са доволни от Николай Михайлов
Французин на проби с красиво попадение
Николай Михайлов вече е играч на руския УФА, съобщи "Спортал.бг". Вратарят е подписал с отбора от република Башкирия, който е новак в руския елит. Тре...