Борисов: Не деля компаниите на руски и американски
"Атомстройекспорт" и "Уестингхаус" са търговски компании и критериите към тях са еднакви. Това каза премиерът Бойко Борисов в интервю, взето съвместно...
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"Атомстройекспорт" и "Уестингхаус" са търговски компании и критериите към тях са еднакви. Това каза премиерът Бойко Борисов в интервю, взето съвместно...
Специалният пратеник на американския държавен секретар Джон Кери Амос Хохстейн утре пристига на посещение в София. По време на визитата си в България...
"Уестингхаус" са добре дошли в България като стратегически инвеститори. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов след подписването на споразуме...
В момента преразглеждаме акционерното споразумение с "Уестингхаус" за изграждане на 7 блок на АЕЦ "Козлодуй" в неговата цялост, клауза по клауза. Това...
София. АЕЦ „Козлодуй" е превела над 7 млн. лева в петък следобед на „Уестингхаус". Това съобщи снощи „Фокус" и намекна, че най-вероятно преводът е нап...
Американската компания "Уестингхаус", по чиято технология ще бъде изграждан VII блок в АЕЦ "Козлодуй", ще получи 30% от проектната компания "АЕЦ Козло...
Споразумението, което предстои до дни да се подпише с американската компания "Уестингхаус" за изграждане на VII блок на площадката на АЕЦ "Козлодуй",...
В момента американската компания "Уестингхаус" преговаря да инвестира в проекта за VII блок в АЕЦ "Козлодуй". Като част от тези преговори компанията о...
Токът ще се продава на свободния пазар