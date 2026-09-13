Всичко за Уест Хем

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Последни новини Спорт
Билич станал "чук" без пари

Билич станал "чук" без пари

Новият мениджър на "Уест Хям" Славен Билич е вързан с жестоки каузи от президента на тима Дейвид Съливан. Хърватският специалист ще гладува, ако не из...

30 юни | 21:30
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Българин кове млади "чукове"

Българин кове млади "чукове"

Българин стана треньор на "Уест Хям". Става въпрос за родения в дупнишкото село Крайници Марио Яньов. Той беше назначен за треньор в школата на "чуков...

10 юни | 17:40
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