Арсенал се издъни, чуковете ликуват
Ливърпул се откъсна напред в класацията
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Ливърпул се откъсна напред в класацията
Договорът му с клуба изтича през лятото
Пелегрини си тръгна след загубата на Уест Хем от Лестър
Топчиите биха 3:1 Уест Хем
Дама на 100 г. украси невероятното шоу Вече сме клуб, а не цирк, радва се капитанът Всяка приказка, колкото и хубава да е тя, си има край! След това...
Уейн Рууни може да се завърне в игра за първия отбор на "Манчестър Юнайтед" още тази сряда. "Червените дяволи" ще преиграват двубоя си за ФА Къп срещу...
Анди Керъл от "Уест Хем" разби всички амбиции на "Арсенал" за титлата в Англия с хеттрик за 3:3. Нападателят на "чуковете" заби 3 пъти за 10 минути и...
Късна дузпа, реализирана от Франсеск Фабрегас осигури равенството на "Челси" в лондонското дерби срещу летящия в небесата "Уест Хем". Възпитаниците на...
"Манчестър Юнайтед" и "Уест Хем завършиха 1:1 на "Олд Трафорд" в четвъртфиналния двубой за ФА Къп. Така двата тима ще преиграят двубоя, за да определя...
Отборът на "Уест Хем" победи с минималното 1:0 на своя "Болейн Граунд" устремилия се към върха в класирането на Висшата лига свой лондонски конкурент...
Годината не започна добре за "Ливърпул". "Червените" загубиха с 0:2 от "Уест Хем" първия си мач за 2016 година. По едно попадение падна преди и след...
"Уест Хем" постигна първа домакинска победа от началото на сезона. "Чуковете" спечелиха с 2:0 над "Нюкасъл" в последния двубой от 4-ия кръг на Висшата...
Футболистът на "Уест Хем" Диафра Сако e бил арестуван, съобщи "Дейли Мейл". Нападателят на "чуковете" е бил задържан в дома си миналия четвъртък - са...
Английското издание "Сънди Пийпъл" излезе с информация, че българският нападател Димитър Бербатов е на преговори с лондонския "Уест Хем". Това ще бъде...
Новият мениджър на "Уест Хям" Славен Билич е вързан с жестоки каузи от президента на тима Дейвид Съливан. Хърватският специалист ще гладува, ако не из...
Българин стана треньор на "Уест Хям". Става въпрос за родения в дупнишкото село Крайници Марио Яньов. Той беше назначен за треньор в школата на "чуков...
Славен Билич е новият мениджър на "Уест Хем", информира BBC Sport. 46-годишният спец заменя на поста Сам Алърдайс, който миналия месец се раздели с кл...
Бъдещето на Димитър Бербатов отново се озова под светлината на медийните прожектори в Англия. Според появилите се слухове нападателят на "Монако" през...
Нов расистки скандал разтърси Лондон в неделя. Видеозапис от метрото в английската столица показва как фенове на Уест Хем пеят антисемитски песни. Си...
Лондон. Челси взе лондонското дерби срещу Уест Хем с 2:0 на "Стамфорд Бридж" в първи мач от 18-ия кръг на Висшата лига. На Боксинг дей, както в Англи...