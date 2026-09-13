Албена се включва в борбата с детското затлъстяване
Комплексът ще организира 10-тото юбилейно издание на инициативата „Училище за здраве“
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Комплексът ще организира 10-тото юбилейно издание на инициативата „Училище за здраве“
Музиката ще се сменя всеки месец, учебната година започва с AC/DC
Кърджали. От тази учебна година ПГ по електроника и електортехника „Капитан Петко войвода" в Кърджали минава на синьо гориво. „В момента започнаха 7...
Добрич. От 1 до 6 септември Албена ще се проведе „Училище за здраве – за деца, родители и учители". Мероприятието е организирано от Българската асоци...