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Грипът затвори 192 училища

Грипът затвори 192 училища

София. Поради висока заболеваемост от грип е преустановен учебният процес в 192 училища в страната за периода 4 – 6 февруари, съобщиха от МОН. В обла...

04 февруари | 11:08
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