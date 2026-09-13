25 учебни компании представиха смели бизнес идеи за бъдещето
„Учебна компания“ има за цел в рамките на една учебна година да научи учениците от средните училища как да развиват и материализират своите идеи, прев...
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„Учебна компания“ има за цел в рамките на една учебна година да научи учениците от средните училища как да развиват и материализират своите идеи, прев...
Vivacom подкрепя предприемаческата програма на Джуниър Ачийвмънт България
Благоевград. „Джуниър Ачийвмънт" - България проведе в Благоевград регионален панаир за учебни компании, който е част от националното състезание „Най-д...