Златната лопата на инициативата „SOS Залесяване“ пристигна в Твърдица, директно от Стамболово
През декември ще бъдат засадени 36,000 броя фиданки
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През декември ще бъдат засадени 36,000 броя фиданки
Община Твърдица е големият победител в първия национален конкурс за общини „Залесяваме Активно“ 2024 на Нестле България, избран от експертно жури и с...
Огънят вече е локализиран, но всички екипи остават на терен
Очаква се днес към огнеборците да се присъединят и военни
Камионите ще минават временно през Прохода на републиката
Ограбил и убил жена в Гавраилово
Във фабриката се произвеждат облекла за предпазване от коронавируса
Екипажът Григор Григоров/Даниел Миленков спечели трети кръг на едномарковия шампионат Hyundai Racing Trophy на рали „Твърдица-Елена". След 11 успешно...
Община Твърдица вече има бюджет. Той бе приет на заседание на общинския съвет, проведено в понеделник. От всички присъствали 16 съветника, 16 гласувах...
Атанас Атанасов е най-успешният кмет на Твърдица, избиран през последните 25 години. Това каза председателят на Националния предизборен щаб на ГЕРБ и...
59-годишен мъж загина при катастрофа в балканското село Боров дол, община Твърдица, съобщиха от полицията в Сливен. Инцидентът е станал 10 минути пре...
На територията на община Твърдица е обявена грипна епидемия. Това съобщи д-р Виолета Узунова, директор на РЗИ-Сливен. 315 на 10 000 души са болните в...
Сливен. 3,9 по Рихтер разтресе Балкана над град Твърдица в четвъртък сутринта и се усети и в Сливенско. 16 минути след 8 часа трусът разклати селата Б...
Земетресението, което бе регистрирано тази сутрин край Твърдица, е активизирало свлачище.То се намира в село Бяла паланка, но е тръгнало преди 2-3 дни...
Земен трус с магнитуд от 3,9 по Рихтер разлюля района на Твърдица тази сутрин. Това съобщиха дежурните сеизмолози на БАН пред БГНЕС. Земетресението е...
Много посланици в България са преживявали сложни и драматични събития в страните си на постовете си у нас. Това сега се случва и на посланика на Украй...
Сливен. Ученик е в тежко състояние след като катастрофира с джип „Роувър". Има опасност за живота на 19-годишния шофьор от Твърдица, съобщиха от поли...
Сливен. Актьорът Димитър Рачков стана почетен гражданин на Твърдица. Решението взе общинският съвет по предложение на кмета Атанас Атанасов. Известния...