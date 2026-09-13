Всичко за Твърдица

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Грипна епидемия в Твърдица

Грипна епидемия в Твърдица

На територията на община Твърдица е обявена грипна епидемия. Това съобщи д-р Виолета Узунова, директор на РЗИ-Сливен. 315 на 10 000 души са болните в...

04 март | 13:20
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Посланикът от Твърдица

Посланикът от Твърдица

Много посланици в България са преживявали сложни и драматични събития в страните си на постовете си у нас. Това сега се случва и на посланика на Украй...

07 март | 6:15
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Ученик катастрофира с джип

Ученик катастрофира с джип

Сливен. Ученик е в тежко състояние след като катастрофира с джип „Роувър". Има опасност за живота на 19-годишния шофьор от Твърдица, съобщиха от поли...

14 февруари | 11:29
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