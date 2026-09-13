Легендарната екопътека на мала Стара Планина
До нея Вазов пише "Дядо Йоцо гледа"
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До нея Вазов пише "Дядо Йоцо гледа"
С помощта на изкуствен интелект се анализира
Творбата на уличния художник беше открита във ферма до Рим
На картината е изобразен траурен портрет с тъмен силует
Купувачът обеща да остави минимум 2 години графитите на мястото им - гаражна стена в металургичния град Порт Талбът
Тя е на известния майстор резбар даскал Урош