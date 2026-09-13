Турският посланик се оправда с медиите
Думите му за изучаването на турски език били погрешно интерпретирани от медиите
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Думите му за изучаването на турски език били погрешно интерпретирани от медиите
Част от изказването е изопачено, обяви мисията на Анкара у нас
Изучаване на турски език в училищата, поиска дипломатът на Анкара
Управляващата коалиция може да стъпи накриво с новините на турски език и задължителния вот Спорът около новините на турски език по БНТ за втори път с...
И Юнкер, и Шулц не говориха на български, посочи лидерът на ДПС
Сливен. Областният управител на Сливен глоби председателя на ДПС Лютви Местан с 2000 лева. Наказателното постановление е от 17 май, а на 18 май е изпр...
София. От 20 години насам се отпечатват учебници на турски език в България. Първият им печат е бил предназначен за училище в сливенския регион и в пре...