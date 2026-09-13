Турската баня остава на берковчани
Монтана. Окръжният съд в Монтана потвърди решението на районния съд в Берковица, че т.н. турска баня в града под Ком е собственост на общината. Банят...
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Монтана. Окръжният съд в Монтана потвърди решението на районния съд в Берковица, че т.н. турска баня в града под Ком е собственост на общината. Банят...
Берковица. Районният съд в Берковица остави турската баня на общината, съобщиха от съдебната палата в града. Съставът, начело със съдия Елеонора Филип...
Монтана. Дело за собствеността на тъй наречената турска баня започна в районния съд на Берковица. Преди началото пред сградата на съда се събраха към...
Берковица. Дело за собствеността на т.н. турска баня започва в сряда в районния съд на Берковица, съобщиха от общината. За общинската сграда е заявило...