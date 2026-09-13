Бивша №1 идва за Шампионките
Мечтая за още една титла, разкрива Пиронкова
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Мечтая за още една титла, разкрива Пиронкова
София. Румънската звезда Симона Халеп (№14 в света) се класира за финала в Garanti Koza WTA Турнира по тенис на шампионките в София. Пред пълните три...
София. Водещата българска тенисистка Цветана Пиронкова приключи със загуба 2013 година. В последния си мач от сезона и последен от Garanti Koza WTA Ту...
София. Сръбската тенисистка Ана Иванович загуби от Елена Веснина (Рус) с 4:6, 6:3, 6:7 (1) в третия си мач от група „Средец" на Garanti Koza WTA Турни...
Рускинята Елена Веснина, която играе у нас в Турнира на шампионките, продължава да бъде най-активна в разходките из София. Тенисистката разказа в блог...
София. Цветана Пиронкова регистрира втора загуба в група „Средец" на Турнира на шампионките, който продължава в зала „Арена Армеец" в София. Така тя з...
София. Поставената под №1 и фаворитка за титлата на Турнира на шампионките Симона Халеп (Рум) тръгна силно побеждавайки рускинята Анастасия Павлюченко...
Бившата номер 1 в световната ранглиста Ана Иванович пристигна в София и веднага направи първа тренировка преди старта на Турнира на шампионките. На це...
Пуснаха билети по 10 лв. за Турнира на шампионките
София. Корпоративна търговска банка (КТБ) АД е изключителен спонсор на Турнира на шампионките на Световната женска тенис асоциация (WTA), който ще се...
Сръбската тенисистка Ана Иванович ще участва в Турнира на шампионките (29 октомври - 3 ноември), който за втора поредна година ще се проведе в Българи...