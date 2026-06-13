Медийни асове с купите на "Лидерите"
Участниците дариха 1300 лв в помощ на детския тенис Медийни асове обраха купите в 12-ото издание на тенис турнира "Лидерите" на "Стандарт" и БФТ. За...
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Участниците дариха 1300 лв в помощ на детския тенис Медийни асове обраха купите в 12-ото издание на тенис турнира "Лидерите" на "Стандарт" и БФТ. За...
Започна 12-ият турнир "Лидерите" за купите на "Стандарт" Започна 12-ото издание на тенис турнира на известните личности "Лидерите" за купите на "Стан...