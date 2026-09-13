Twitter обяви нова политика за справяне с дезинформацията
От мрежата ще блокират туитове
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От мрежата ще блокират туитове
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Сан Франциско. Американската социална мрежа за кратки съобщения Twitter на път да придобие компанията CardSpring Inc., която позволява на потребителит...