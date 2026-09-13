Всичко за Туин Пийкс

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Линч отказа "Туин пийкс"

Линч отказа "Туин пийкс"

Совите не са това, което са - Дейвид Линч няма да режисира продължението на сериала "Туин Пийкс". Той не одобрява сумата, отпусната от продуцента - те...

06 април | 21:25
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Кой уби Лора Палмър?

Кой уби Лора Палмър?

25 години след идеята за "Туин Пийкс" Дейвид Линч пусна специално издание на култовия сериал Бяха години, в които въпросът "кой" имаше ясен и точен а...

17 август | 7:00
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