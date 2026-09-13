Асен Василев с нови данни за минималната заплата и пенсиите
По думите му Бюджет 2024 постига трайно повишаване на пенсиите
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По думите му Бюджет 2024 постига трайно повишаване на пенсиите
Правителство, синдикати и работодатели ще сътрудничат с МОТ при решаването на проблемите на работещите
София. Националният съвет за тристранно сътрудничество не е обсъдил предлжението на синдикатите за удължаването на майчинството с половин година. „То...