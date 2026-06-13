Три села на протест за чиста вода
Демонстрацията бе организирана в с. Маринка и подкрепена от жители на селата Димчево и Твърцица
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Демонстрацията бе организирана в с. Маринка и подкрепена от жители на селата Димчево и Твърцица
Три села се сдобиха с нови дръвчета. Това стана благодарение на служителите на Дъравно горско стопаство – Струмяни. По този начин общинският център Ст...
На последното си заседание общинският съвет в Монтана прие молбата на жителите на селата Видлица, Чемиш и Каменна Рикса, община Георги Дамяново, да пр...