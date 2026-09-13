Държавата чертае нова граница за цените в магазините
„Справедливата стойност“ няма да е задължителна цена, но ще показва кога даден продукт се отклонява сериозно от икономически обоснованото равнище
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„Справедливата стойност“ няма да е задължителна цена, но ще показва кога даден продукт се отклонява сериозно от икономически обоснованото равнище
На собственика на два търговски обекта ще бъдат съставени актове
Водачи коментират, че по аутобана бензиностанциите не са много
Първият магазин ще се отвори в Пловдив
Платформата предлага бърз, прозрачен и напълно дигитален процес за избор на доставчик
Мярката цели да повиши прозрачността и сигурността при осъществяване на контролната дейност на Комисията
"Витошка" отново стана златна
Данъчните инспектори са запечатали и ресторанти, барове, кафенета, магазини, аптеки и бензиностанции в Североизточна България.
Имущество на бившия молдовски премиер Владимир Филат ще бъде продадено на търг, след като Филат бе осъден на 9 години затвор за корупция и търговия с...
Близо 1 млрд. лв. е достигнал оборотът в търговските обекти по Черноморието през юни, обявиха от НАП. Това е с над 200 млн. лв. повече от същия месец...
Близо 1 млрд лв. е достигнал оборотът в търговските обекти по Черноморието, сочат данните на НАП. Това е с над 200 млн. лв. повече спрямо същия период...
Полицейска акция за контрабандни стоки е проведена в търговски обекти в Перник. В две от проверените заведения са намерени акцизни стоки без бандерол...
Столичната община раздава типови проекти за по-бързи и качествени ремонти Офисите, магазините и другите самостоятелни обекти в блоковете, които се из...
София. НАП започва проверки за издаване на касови бележки. Те ще бъдат в обектите за продажба на дребно в цялата страна. Агенцията е набелязала 1 000...
София. Биологично произведените земеделски продукти и храни ще се предлагат на обособени щандове в търговските обекти и ще се съхраняват на специални...