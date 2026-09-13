Тренинг за лидери
Креативното мислене помага на бизнеса да оцелее Коучът вдъхновява мениджърите да увеличат своя личен и професионален потенциал На 30.09 и 01.10 беше...
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Креативното мислене помага на бизнеса да оцелее Коучът вдъхновява мениджърите да увеличат своя личен и професионален потенциал На 30.09 и 01.10 беше...
Тийнеджъри от ОУ "Христо Ботев" от Миладиново, членове на Природоизследователски отряд „Малката Ахрида", участваха в тридневен тренинг в Национал...
София. Heineken представиха новата си интересна кампания, именувана The Voyage, в рамките на която трима българи ще спечелят възможността да се включа...