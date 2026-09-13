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Тренинг за лидери

Тренинг за лидери

Креативното мислене помага на бизнеса да оцелее Коучът вдъхновява мениджърите да увеличат своя личен и професионален потенциал На 30.09 и 01.10 беше...

04 октомври | 20:35
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