Транспортните болници ще тестват лекарства и медицинска апаратура
Правителството измени Правилника за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните...
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Правителството измени Правилника за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните...