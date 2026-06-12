Казанлък ще домакинства международен конгрес по тракология
Стара Загора. Казанлък ще бъде събере учени и изследователи на тракийската цивилизация. Тринадесетият международен конгрес по тракология ще се проведе...
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Стара Загора. Казанлък ще бъде събере учени и изследователи на тракийската цивилизация. Тринадесетият международен конгрес по тракология ще се проведе...