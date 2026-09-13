Каменният небостъргач на траките. Най-голямата загадка
Легенди за съкровища и срещи с боговете обгръщат уникалното светилище
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Легенди за съкровища и срещи с боговете обгръщат уникалното светилище
В сърцето на Странджа времето спира
В землището му е открито тракийско светилище, посветено на боговете Бендида, Зевс и Хера
Хасково. Уникално тракийско светилище, свързано с обредността на минералната вода, откри в с Минерални бани, Хасково, археологът Красимир Лещаков. От...