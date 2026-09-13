Ректорът на Тракийски университет се срещна с кмета на община Пазарджик
Работната група посети и базата, в която ще се осъществява изнесеното обучение в Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“
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Работната група посети и базата, в която ще се осъществява изнесеното обучение в Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна“
Участници бяха 38 компании и 12 научни института, демонстриращи свои разработки в девет категории на Конкурса за иновации
В края на посещението гостите имаха възможност да разгледат емблематичния Музей на коня и конния спорт
Актуални специланости и модерна учебна база привлачат хиляди студенти всяка година
В Алма-матер на Стара Загора обучението е поверено в ръцете на 600 високо квалифицирани преподаватели
Стара Загора. Учени от Тракийския университет и техни колеги от Индия, Южна Африка и Унгария работят по съвместен проект за изследване ефекта на разли...
Стара Загора. Люта битка за ректора на Тракийския университет проф. Иван Станков заформиха местните структури на БСП и АБВ. През миналата седмица ст...
Стара Загора. Петгодишно споразумение за сътрудничество в областта на регионалната политика подписаха днес областният управител Живка Аладжова и ректо...