400 милиона евро си плуват край Сицилия
Полицията е открила и луминесцентен локатор
Следете всички новини, анализи и коментари за Трафиканти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Полицията е открила и луминесцентен локатор
Гръцкото законодателство е много строго срещу трафика на хора
Трафикантите са установени
21 нелегални мигранти и тримата трафиканти са задържани в "Обеля"
Всяко хапче с щампа на питбул, скривалището се ползвало от трафиканти към Турция и Близкия Изток
Възнаграждението, което са присвоявали, е влагано в имоти във Франция
Групата им беше разбита в Бургас след няколкомесечно разследване
Полицията в Италия арестува 38 души, които са били част от мрежа за трафик на имигранти през Средиземно море. Арестите са извършени в Рим, Палермо и ц...
Телата на 34 мигранти са открити в пустинята Сахара на територията на Нигер. Това съобщава "Ройтерс", цитирайки информация на местните власти. Сред з...
Трафикантите използват децата мигранти като роби. Това заяви Илияна Йотова на форум на неправителствения сектор в Брюксел. И изтъкна, че "Европа повеч...
Трима мъже и една жена с българско гражданство са били заловени от унгарската полиция при опит да преведат през границата с Австрия 12 афганистански м...
Румънската полиция задържа 26 лица за участие в контрабанда с цигари и фалшиви часовници "Ролекс" и за трафик на хора, съобщиха местните медии. Сред т...
За ЕС е важно да контролира външните си граници и в това отношение трябва да се хвърлят всички възможни усилия за контрол и мениджмънт върху външните...
Група от 21 мигранти спипаха полицаи в сграда на бившето ТКЗС в бургаския квартал "Долно Езерово". Всички задържани са млади мъже. Според показанията...
Четирима трафиканти на непълнолетни имигранти са били арестувани в Радомир. От пресцентъра на ОДМВР Перник съобщиха, че вчера през нощта служителите н...
Испанските власти са иззели 5 тона хашиш при спецоперация, съобщава ТАСС. Националната полиция е задържала 20 души, сред които и трима сътрудници на г...
От снощи ситуацията на Балканите е променена, защото Сърбия затвори границите, каза в студиото на БНТ Румяна Бъчварова. Тя определи натиска от страна...
След въвеждането на ограниченията по македонско-гръцката граница трафикантите много бързо се ориентираха и потеглиха към България и Унгария. Това заяв...
Ако Гърция иска, мога да им пратя нашия ГДБОП и ДАНС и за един ден ще приключат с трафикантите. Това заяви премиерът Бойко Борисов, по време на брифин...
Седем души са задържани в свиленградския арест при полицейска операция. Tя е проведена във връзка с миграционния натиск и незаконен трафик на чужденци...