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Спипаха 21 мигранти в ТКЗС

Спипаха 21 мигранти в ТКЗС

Група от 21 мигранти спипаха полицаи в сграда на бившето ТКЗС в бургаския квартал "Долно Езерово". Всички задържани са млади мъже. Според показанията...

08 април | 15:34
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5 тона хашиш иззети в Испания

5 тона хашиш иззети в Испания

Испанските власти са иззели 5 тона хашиш при спецоперация, съобщава ТАСС. Националната полиция е задържала 20 души, сред които и трима сътрудници на г...

15 март | 12:37
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