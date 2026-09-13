Възраждане тръгна с гайди във Варна. Летящ старт за Коста Стоянов
Стотици варненци откриха кампанията на партията
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Стотици варненци откриха кампанията на партията
Ансамбъл Чинари представя чист фолклорен спектакъл "на живо" - на 24 ноември в НДК Уникален и оригинален сет от тъпани ще се появи за първи път на сц...
Тъпани заглушават дебатите за бюджета