Скандален запис! Кирил и Асен събират пари за изборите: Имаме неофициален кеш в торби
Разкритието направи "Афера"
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Разкритието направи "Афера"
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Таксата за поддържане на чистотата ще зависи от количеството боклуци Гражданите и фирмите ще плащат такса смет, като купуват от общината специални то...
Торби с храна, стенни часовници, броеници и други дарове са получавали избирателите срещу своя вот в община Сърница, в която днес се провеждат първите...