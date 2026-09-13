Всичко за Топ 100

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Пиронкова отново в топ 100

Пиронкова отново в топ 100

Най-добрата българска тенисистка Цветана Пиронкова ще се завърне в топ 100 на световната ранглиста, която ще бъде оповестена официално в понеделник....

20 март | 13:15
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Пиронкова извън топ 100

Пиронкова извън топ 100

Цветана Пиронкова изпадна от топ 100 на ранглистата на WTA след обновяването й тази сутрин. 28-годишната пловдивчанка падна с 10 места и вече заема 10...

22 февруари | 13:32
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