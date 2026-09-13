Само един наш отбор в ТОП 100 на световния футбол. Къде са другите
Той обаче е слязъл надолу в класацията за последната година
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Той обаче е слязъл надолу в класацията за последната година
Плажовете не са само морски и океански, има езерни
Причината е все още неразкритата докрай загадка на пещерата
Стартира публичен вот, който ще определи най-добрите професионалисти в сферата на човешките ресурси
Класацията е съставена на база спечелени български и международни отличия през последните 3 години.
Топ 100 най-влиятелни ИТ личности в България е класация, която цели да поощри добрите примери в ИТ индустрията у нас
Тя влезе в списъка на списание Barron’s
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Българинът надви Доминик Кьопфер във Флорида
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ЦСКА-София е 289, Левски е още по-назад
Кои са българските гозби, с които се гордеем най-много? Това ще стане ясно на 26 април, когато шеф-майсторите от Асоциацията на професионалните готв...
Най-добрата българска тенисистка Цветана Пиронкова ще се завърне в топ 100 на световната ранглиста, която ще бъде оповестена официално в понеделник....
Цветана Пиронкова изпадна от топ 100 на ранглистата на WTA след обновяването й тази сутрин. 28-годишната пловдивчанка падна с 10 места и вече заема 10...
Американският голфър Тайгър Уудс изпадна от топ 100 за пръв път от 1996 година насам. Носителят на 14 мейджър титли, който се задържа рекордните 683...
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Сингълът Get out of my head от новия албум на Ганчо Бояджиев влезе в топ 100 на официалната класация на Италия. Българинът с артистичното име Gantcho...
Перник. Уникалният за Балканите подземен минен музей влезе в 100-те национални туристически обекти. Пернишката перла получи сертификат от Българския т...